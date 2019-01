Food-Bloggerin will ihre Fans jetzt einkochen

Die junge Mutter (35) aus Gmunden entdeckte schon in ganz jungen Jahren ihre Leidenschaft am Kochen. So darf es nicht verwundern, dass sie ihren Job als Röntgenassistentin beendete und zum Kochlöffel griff. Den letzten Kick dazu gab ihr Freund Philipp. Er meinte: „Du kochst so gut, mach was daraus und stell die Rezepte auf Instagram“. Gesagt getan.