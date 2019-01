„Das Hauptproblem liegt in der Kontrolle“

Der tödliche Vorfall und die Vielzahl an weiteren teils verheerenden Zwischenfällen mit Böllern, Feuerwerkskörpern etc. haben jedenfalls die Politik auf den Plan gerufen. Man wolle demnächst eine Expertenrunde einberufen und denke laut über eine Verschärfung der bereits bestehenden Gesetze nach, so Podgorschek. So könne er sich vorstellen, dass nur noch speziell geschulte Personen Feuerwerke abschießen dürfen. Doch die Sache hat einen großen Haken.