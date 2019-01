Gefälschte Rechnung: Betrüger wollen abkassieren

Betrugsfälle im Internet steigen nach wie vor an. Das beweist auch ein Blick auf die aktuelle Kriminalitätsstatistik: Nie zuvor hatte die Polizei hierzulande mit so vielen Anzeigen bezüglich Cybercrime zu tun. Denn die Flut an gefälschten E-Mails ist enorm. „Weil die Täter im Internet ja kein Porto vorstrecken müssen, werden auf einen Sitz Tausende, wenn nicht gar Zehntausende E-Mails auf einmal versandt“, heißt es. Und so müssen nicht viele Opfer auf den gemeinen Trick hereinfallen, damit sich die Aktion für die Internet-Mafia lohnt.