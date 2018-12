Flachau bereit für Bernies 1. Weltcupsieg

Dass es am Ende dennoch „nur“ Rang zwei und nicht der erste ÖSV-Slalomsieg in Flachau seit Marlies Schild 2011 wurde, lag weniger an Bernadette als viel mehr an der im zweiten Lauf fulminant auffahrenden Mikaela Shiffrin, die sich mit 0,94 Sekunden Vorsprung den Sieg holte.