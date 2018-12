AK-Präsident Eder startet in den Wahlkampf

„Salzburgs starker Präsident“, steht auf den ersten Plakaten, die Eders Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) am Freitag, mitten in den Weihnachtsferien, präsentierten. Die Botschaft ist mehr Wunsch als Realität: Der 49-jährige Metallergewerkschafter übernahm im April von Sigi Pichler, der die FSG bei der jüngsten Wahl 2014 zu fast 70 Prozent führte. Auf ein konkretes Wahlziel will sich Eder im „Krone“-Gespräch daher nicht einlassen: „Ich will den Erfolg der FSG weiterführen.“ Und die Wahlbeteiligung von zuletzt nur 35 Prozent sollte steigen.