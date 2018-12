Katze in Müllsack gesteckt und in Bach geworfen

In einen gelben Müllsack gesteckt und bei lebendigem Leib einfach in den Fluss geworfen - so haben Tierpflegerin Martina Raschl und ihr Hund „Nanu“ eine kleine schwarze Katze in der Sattnitz in Klagenfurt entdeckt. Der Border Collie sprang ins Wasser und brachte den Sack ans Ufer, für das arme Tier kam aber jede Hilfe zu spät.