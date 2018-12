Zigarette weggeworfen: Sperrmüll geriet in Brand

Das Feuer brach am Christtag gegen 0.30 Uhr aus. Dabei geriet Sperrmüll, der an einer Hausmauer gelagert war, in Brand. Beim Sperrmüll handelte es sich um einen kaputten Rasenmäher, eine Hängematte und einen Tischtennistisch. Das Feuer beschädigte weiters Teile des Gebäudes. Die Feuerwehren Gössendorf, Thondorf, Kalsdorf und Grambach löschten den Brand.