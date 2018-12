Mainz-Fans singen Last Christmas voller Inbrunst!

Ein Nummer-Eins-Hit wird es in dieser Version sicher nicht, aber die Mainzer Fans sorgten in der deutschen Bundesliga trotzdem für das Highlight des Spieltages: Sie sangen nach der Pause im Spiel gegen Hoffenheim (1:1) den Nummer-Eins-Hit von Wham: Last Christmas. Und sie erzeugten dabei wirklich weihnachtliche Stimmung. Der Österreicher Karim Onisiwo erlebte die Darbietung von der Bank, er wurde in der 69. Minute eingewechselt. Die Mainzer Fans hatten allen Grund zur Freude: Der vor der Saison als Abstiegskandidat gehandelte Klub steht auf dem 12. Tabellenrang.