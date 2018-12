Steirer (54) verletzte Kontrahenten mit einem Quad

Als der 54-Jährige nach dem Streit, in dem es laut Polizei um Geldangelegenheiten ging, das Lokal verlassen und mit dem Quad wegfahren wollte, stellten sich der 34-Jährige und sein Begleiter (47) in den Weg. Daraufhin fuhr der Quadlenker auf die beiden Kontrahenten zu und verletzte den 35-Jährigen leicht. Er selbst sei von den beiden anderen getreten worden, gab der 54-Jährige später bei der Polizei an.