Fachkräfte stehen auf dem Wunschzettel ganz oben

Das Wünschen alleine helfe nix, ist sich Sabine Herlitschka sicher: „Was zählt, sind spürbare Maßnahmen in Forschung, Bildung und die digitale Infrastruktur zur Stärkung unseres Wirtschaftsstandorts“, betont die Vorstandsvorsitzende von Infineon. Rund 400 Mitarbeiter beschäftigt der Hightechkonzern in der Steiermark - 300 neue Stellen sollen zusätzlich in den nächsten Jahren in Graz entstehen: Dafür müsse es „aber noch viel stärker gelingen, junge Frauen und Männer für Technik und Naturwissenschaften zu begeistern“, so Herlitschka.