Linzerin (17) nach Sex mit Türsteher vergewaltigt?

Albtraum für eine 17-jährige Linzerin: Das Mädchen gab an, in der Nacht auf Samstag in der Linzer Altstadt mit einem Türsteher Sex gehabt zu haben und anschließend noch alleine in dessen Bett liegen geblieben zu sein. Dann soll der nach Hause kommende Wohnungsmieter, ein Afghane (23), trotz massiven Widerstandes die Jugendliche vergewaltigt haben. Die Ermittlungen laufen.