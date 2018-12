Kein „Abflug“ nach Linz: „Turkish“ bleibt in Graz

Gerhard Widmann, der Chef des Grazer Flughafens, hört dieses eindeutige Bekenntnis zur Murmetropole natürlich sehr gerne: „Turkish Airlines ist für uns ein sehr wichtiger Partner und Istanbul einer der wichtigsten Umsteigeflughäfen in Europa.“ Von der Millionenstadt am Bosporus aus steuert „Turkish“ 304 Flugziele in 122 Ländern an.