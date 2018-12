Horror-Unfälle fordern fünf teils schwer Verletzte

Der Anprall war laut der Sprecherin derart gewaltig, „dass die Fahrzeuge teils mehr als einen Meter eingedrückt wurden“. In einem der Unfallfahrzeuge hatten sich insgesamt drei Insassen befunden - zwei Männer und eine Frau. Der Mitfahrer auf der Rückbank wurde aufgrund der schweren Deformierung des Fahrzeugs auf der Rückbank eingeklemmt und musste ebenfalls von den Helfern der Berufsfeuerwehr geborgen werden. Der 59-Jährige hatte Brüche am Arm und Oberschenkel davongetragen und litt an starken Schmerzen. „Wir mussten ihn deshalb auch mit Schmerzmitteln behandeln“, so die Sprecherin.