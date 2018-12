San Antonio feiert in Orlando höchsten Saisonsieg

Neuer NBA-Rekord

Die Houston Rockets haben beim 136:118 gegen die Washington Wizards einen neuen Dreipunkterekord aufgestellt. Sie verwandelten 26 Distanzwürfe (bei 55 Versuchen) und damit so viele wie kein Team zuvor in der NBA. Michael Carter-Williams stellte die Bestleistung 31,1 Sekunden vor Spielende auf. Die Cleveland Cavaliers hatten am 3. März 2017 gegen die Atlanta Hawks 25 Dreipunkter versenkt.