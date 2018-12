Unser Diskus-Held erhält Technikhilfe aus der Luft

Keine Pause über Weihnachten

Pause gibt es für ihn über Weihnachten natürlich nicht: „Vor allem Krafttraining steht am Programm. Die Weihnachtsgeschenke sollten also eher hängen und nicht auf dem Boden liegen, weil zusätzliche Kniebeugen müssen nicht sein. Ich werde über die Feiertage aber schon zu Hause in Oberösterreich sein, dann komme ich wieder in die Südstadt.“ Am 7. Jänner geht es wieder für zehn Tage nach Teneriffa."