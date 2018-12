Welserin (48) saß 71 Tage in der Türkei in Haft

„OÖ Krone“: Was genau hat man Ihnen vorgeworfen?

Hülya Yilmaz: Die türkische Polizei hatte am 5. September einen anonymen Anruf aus Wels bekommen, in dem behauptet wurde, dass ich für die PKK aktiv sein soll. Mir wurde vorgeworfen, bei meinem Aufenthalt für die PKK Propaganda gemacht zu haben und in Österreich Obfrau der PKK zu sein .