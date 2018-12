Der Weihnachtszirkus hat seine Tore geöffnet

Viel spektakulärer hätte der Startschuss für den heurigen Cirque Noel in Graz nicht fallen können: Im Orpheum feierte die australische Truppe Gravity & Other Myths mit „Backbone“ Premiere. Die grandiose Show ist bis 6. Jänner zu sehen. Am Freitag fiert dann die zweite Cirque Noel-Produktion in der Grazer List-Halle Premiere.