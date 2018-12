MusikfestiWels bringt Krautschädl und Cottriall

Allen voran die Welser von Krautschädl, die kürzlich das Band-Aus bekannt gaben und nun am von der „Krone“ präsentierten Festival-Freitag am Kaiser-Josef-Platz ihr Abschiedskonzert spielen werden. Ebenfalls begeistern wird James Cottriall, der mit Hits wie „Unbreakable“ berühmt wurde - und als „Nesthäkchen“ des Freitags-Line-Ups gilt das Duo Zweikanalton, das vor allem durch YouTube bekannt geworden ist und mit „Ohne dich kann das kein Sommer sein“ einen Sommerhit abliefern konnte. Am Samstag werden Hoamspü, Sister Sledge oder Middel of the Road in der Messestadt auftreten.