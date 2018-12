„Sind ein christliches Land und wollen es bleiben“

Zusammentreffen in besinnlicher Atmosphäre

Dass es vor Weihnachten oft stressig sein kann, wissen viele nur zu gut. Umso schöner ist es, wenn man dann doch Zeit füreinander findet: Das Zusammentreffen in einer anderen, ruhigeren Atmosphäre in Stift Göttweig genoss auch der Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich, Markus Wieser. Nicht zuletzt, weil die „vorweihnachtliche Zeit ja eine besinnliche sein sollte. Hier kann man das eine oder andere Wort austauschen, für das man sonst nicht die Zeit gehabt hätte.“