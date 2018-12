Ist das Weihnachtsfest noch zu retten?

Weihnachten - eigentlich ein Fest, das sich ursprünglich um Liebe, Familie und Religion dreht. Doch stehen heutzutage vielmehr Konsum und Kommerz im Mittelpunkt? Oder verliert das Fest in Österreich grundsätzlich immer mehr an Bedeutung? Darüber diskutieren die Gäste im krone.at-Talk wie immer heute um 19 Uhr live mit Moderatorin Katia Wagner. Dompfarrer Anton Faber und die Vikarin der Lutherkirche, Julia Schnizlein, werden dieses Thema von der geistlichen Seite beleuchten. In der heutigen Gesprächsrunde ebenfalls mit dabei: der Wiener FPÖ-Stadtrat Maximilian Krauss sowie Baulöwe Richard Lugner.