Tirol als Vorreiter in Sachen mobiler Pflege

Wie die Statistik Austria jetzt veröffentlicht hat, liegt Tirol mit einem Zuwachs von 27 Prozent in den letzten fünf Jahren beim Ausbau der mobilen Pflege österreichweit auf dem ersten Platz. Im Jahr 2019 sollen 55 Millionen Euro in die mobile Pflege investiert werden. Zur Abdeckung des Personalbedarfs seien bereits wichtige Schritte unternommen worden, erklärt Martina Nowara, Pflegesprecherin und Landtagsabgeordnete der Tiroler Volkspartei. So zum Beispiel die Angleichung der Entlohnung ab 2020 sowie die schnellere Berufsanerkennung. Bezüglich der gesellschaftlichen Wertschätzung des Berufs merkt sie jedoch an: „Es gibt ohne Zweifel noch Luft nach oben.“