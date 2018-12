Gröden: Stuhec rast zum Sieg, Siebenhofer Dritte

Erstmals in einer Abfahrt geschlagen geben musste sich in der WM-Saison Schmidhofer, die zum Saisonbeginn in Lake Louise gleich zwei Mal zugeschlagen hatte. Für das fast schon „übliche“ Speed-Podest der ÖSV-Damen sorgte diesmal Ramona Siebenhofer. Die Steirerin, die zwei der drei Trainingsläufe auf der Saslong gewonnen hatte, sicherte sich damit drei Jahre nach ihrer „Podest-Premiere“ 2015 in Kanada wieder einmal einen Platz auf dem Weltcup-Stockerl.