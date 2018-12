„Kingdom Hearts III“ lädt zum finalen Kampf

Große Abenteuer erwarten Sora, Donald und Goofy in „Kingdom Hearts III“, das Publisher Square Enix am 29. Jänner für PS4 und Xbox One veröffentlicht. Darüber hinaus können sich alle Fans der Disney- und Pixar-Universen auf zahlreiche ungewöhnliche Begegnungen mit bekannten Helden und Charakteren freuen, wie ein neuer Trailer zeigt.