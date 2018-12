Biathlon-Damen in Hochfilzen-Staffel auf Rang 10

Am Sonntagnachmittag steht zum Abschluss der Bewerbe in Tirol noch die Herren-Staffel auf dem Programm. Das ÖSV-Team muss dabei auf Julian Eberhard verzichten, der schnelle Salzburger fällt wegen Halsschmerzen aus. Im Damenrennen übergab Geburtstagskind Hauser als Startläuferin nach einem Nachlader an achter Stelle an Schwaiger. „Ich habe stehend ein bisschen Probleme mit dem Rhythmus gehabt“, bedauerte die jetzt 25-Jährige. Die Tirolerin war in den Einzelbewerben mit den Rängen 22 und 19 einmal mehr die beste ÖSV-Athletin gewesen. Nun freue sie sich auf zwei Ruhetage nach der Devise: „Gescheit erholen, damit ich in Nove Mesto wieder angreifen kann.“