Zulj-Jubel! Tor beim 2:0-Heimsieg von Union Berlin

Union Berlin hat am Samstag mit einem 2:0-Heimsieg über den VfL Bochum in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga seine Aufstiegsambitionen untermauert. Den Treffer zum Endstand besorgte ÖFB-Legionär Robert Zulj in der 87. Minute. Die Berliner schlossen somit erstmals seit Fortuna Düsseldorf 2011 eine Zweitliga-Hinrunde ohne Niederlage ab. Der Tabellendritte hält bei sieben Siegen und zehn Remis.