Papst-Vertrauter schuldig: Medien sollen schweigen

Pell war 2013 vom Papst in den zuvor eigens eingerichteten Kardinalsrat, der Franziskus in der Leitung der Kirche zur Seite stehen soll, berufen worden. Anfang 2014 holte ihn der Pontifex als Leiter des neugeschaffenen vatikanischen Wirtschaftssekretariats dauerhaft an die Römer Kurie. Die Position des Finanzchefs des Vatikans gilt inoffiziell als die Nummer drei in der Kirchenhierarchie. Der 77-Jähirge ist somit weltweit der bisher ranghöchste katholische Geistliche, der sich wegen Missbrauchsvorwürfen vor Gericht verantworten musste. Pell verteidigte sich in seiner Heimat Australien gegen den Vorwurf, in den 1990er-Jahren gegen männliche Jugendliche in Melbourne sexuell übergriffig geworden zu sein.