Tragus: Das ist der neueste Piercing-Trend

Wer immer schon viele Ohrringe getragen hat, wird sich über diese Nachricht freuen: Das Tragus-Piercing ist zurück! Bekannt aus den 90ern hat es gleich seine Verwandten, Helix, Diath und Snugg, im Gepäck. Der Piercing-Trend des „Curated Ear“, also des sorgfältig geschmückten Ohrs, macht die Lauscher zum Gesamtkunstwerk. Influencerin Chiara Ferragni, Scarlett Johansson und Nicole Richie sind berühmte Fans des Ohrschmuckes. Und auch Kylie Jenner beweinte erst kürzlich, sich von ihren Steckern getrennt zu haben, da die Löcher nun zugewachsen seien. Also nochmal stechen! Das ist natürlich wie jedes Piercing mit Schmerzen verbunden und sollte unbedingt von einem Profi durchgeführt werden. Im Ohr befinden sich übrigens auch Akupunkturpunkte - so soll Tragus zur Entspannung beitragen und Diath Kopfschmerzen lindern - also relaxt und stylisch - was will man mehr?