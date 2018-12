Niederlagen für Raffl und Vanek in der NHL

Für Österreichs Eishockey-Legionäre Thomas Vanek und Michael Raffl hat es in der Nacht auf Samstag Niederlagen in der National Hockey League (NHL) gesetzt. Die Detroit Red Wings kassierten eine 2:4-Heimniederlage gegen die Ottawa Senators. Dabei verzeichnete Vanek in 12:20 Minuten Einsatzzeit lediglich einen Torschuss, zudem stand der 34-jährige Steirer bei zwei Gegentoren auf dem Eis.