Anna Kos „will die Herzen der Menschen berühren“

Jury in Berlin überzeugt

Das melodisch-eingängige Werk hat Kos schon jetzt erste Erfolge eingebacht. So sang sich die aufstrebende Künstlerin bei den GSA (German Songwriting Awards) in Berlin sofort in die Herzen der Jury und erreichte begleitet von Jazzpianist Sebastian Schneider souverän das Halbfinale. „Es war einfach ganz großartig“, zeigte sich die Songwriterin begeistert.