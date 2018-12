Die zehn am höchsten bezahlten Models der Welt

Trump-Schwägerin auf Platz zwei

Mit einem Jahreseinkommen von 13 Millionen Dollar landete Ivanka Trumps Schwägerin Karlie Kloss auf Platz zwei des Rankings. Sie cashte mit Kampagnen für Swarovski oder Adidas doch um einiges weniger als die brünette TV-Berühmtheit ab, die natürlich auch für ihre Auftritte in „Keeping Up With the Kardashians“ entlohnt wurde. Ihre jüngere Schwester Kylie Jenner verdiente im vergangenen Jahr mit ihrer Kosmetikmarke übrigens 166,5 Millionen Dollar.