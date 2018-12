Koks-Lieferant gefasst: Komplizen schon verurteilt

Nun sind deutsche Behörden am Zug

In einer Parkgarage in Innsbruck hätte dann schließlich die Übergabe der Drogen für den weiteren Verkauf stattfinden sollen. Die beiden Männer gerieten dabei aber an einen verdeckten Ermittler der Polizei und wurden verhaftet. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck stellte daraufhin einen europäischen Haftbefehl für den 53-Jährigen aus, der schließlich zu seiner Festnahme in Hamburg führte. Bereits inkludiert in den Haftbefehl sei ein Ersuchen auf Übergabe, so der Sprecher weiter. Wie nun weiter mit dem Verdächtigen verfahren werde, obliege aber den deutschen Behörden.