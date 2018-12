44 Mühlviertler Schüler in 16-Sitzer-Bus gepfercht

Im Notfall „stehen lassen“

Als Erstmaßnahme wurde dem Unternehmen mitgeteilt, „dass das so nicht geht“ und - auch wenn es dem Chauffeur nicht leicht fällt -, auch Passagiere abgewiesen werden müssen. „Und wir müssen die Fahrgäste darauf drängen, auch den früheren Bus zu nutzen“, so Mitterlehner. Der fährt aber eine halbe Stunde früher und bringt die Teenager nicht so nah zur Schule, wie der neue Bus.