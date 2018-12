So feierten Estelle und Oscar das Luciafest

Begleitet wird die Lucia von weiteren Mädchen oder Sternenknaben in einer Prozession. Diese Aufgabe erfüllte in diesem Jahr der zweijährige Oscar vermutlich zum ersten Mal. Dass es ihm Spaß gemacht hat, sieht man ihm an: Die Begeisterung für den Brauch steht ihm ins Gesicht geschrieben. Der Kleine grinst auf den Fotos unter seinem Sternenspitzhut von einem Ohr zum anderen. Freilich könnte es auch daran liegen, dass es traditionelle Safrankekse gab. Die hatte Prinzessin Estelle in einem Körbchen.