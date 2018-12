Zu viel Gülle: Zwölf Schweinebauern vor Gericht

Alle zwölf Angeklagten wohnen in und um Seibersdorf (Gemeinde Murfeld, Bezirk Südoststeiermark), einem Ort, in dem besonders viele große Schweinemastbetriebe angesiedelt sind. Vorgeworfen wird den Bauern, von Anfang 2015 bis Mitte Novemer 2018 - also fast vier Jahre lang - „durch nicht konsensgemäße Schweinehaltung“ bzw. den dadurch entstandenen Emissionen die Luft so verunreinigt zu haben, dass eine Gesundheitsgefahr für „eine größere Zahl von Menschen“ entstand.