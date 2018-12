Polizist zog Frau aus der eiskalten Salzach

Aufmerksame Zeugen alarmierten am Mittwoch die Polizei, nachdem sie beobachtet hatten, dass eine Person in Schwarzach in die Salzach sprang. Einem Beamten gelang es die Frau aus dem eiskalten Wasser zu retten. Die Einsatzkräfte bitten nun um Hilfe: Sie konnten die Identität der Dame noch nicht klären.