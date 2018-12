Bester LA-Verein: Die Gründe fürs Europa-Wunder!

Europas Beste! Mit der beendeten Crosslauf-EM in Tilburg (Hol) ist das internationale Leichtathletik-Jahr zu Ende. Erstaunlich die Bilanz: Nimmt man etwa die letzten vier Jahre her, hat kein LA-Verein Europas mehr Nachwuchs-Medaillen bei EM oder WM gewonnen als die Linzer Zehnkampf Union. „Der deutsche Top-Verein Bayer Leverkusen kommt auf sechs Medaillen, wir auf sieben“, so Klub-Boss Georg Werthner. Sarah Lagger holte fünf, Leon Okafur und Johanna Plank einmal Edelmetall. Was sind die Gründe fürs Europa-Wunder aus Oberösterreich?