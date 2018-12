50-Kilo-Hund biss kleinen Terrier in Lienz tot

Es war angeblich ein Streit um die Leinenpflicht zwischen zwei Hundebesitzern, die an der Isel in Lienz für den putzigen Yorkshireterrier mit dem Tod endete. „Meine ,Spinny‘ hat am Gras geschnuppert und wurde von der grausamen Attacke überrascht“, meinte der 63-jährige Hundehalter. Der Berner Sennenhund sei auf seinen Vierbeiner losgegangen und habe ihn sofort in den Hals gebissen. „,Spinny‘ ist dann zu mir gekrochen, hat mich angeschaut und ist verblutet.“