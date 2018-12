Lander „InSight“ machte erstes Selfie auf dem Mars

Im November auf dem Mars gelandet

„InSight“ (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) ist ein 360 Kilogramm schwerer Roboter, der nicht rollt, sondern an einem Ort bleibt. Der im Mai 2018 gestartete Lander erreichte Ende November die Ebene Elysium Planitia nördlich des Mars-Äquators.