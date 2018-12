Nach 13 WM-Titeln: Norwegens Northug hört auf!

Northug - dieser Name stand für Erfolg, aber auch für eine gewisse Arroganz. Ein Name, der polarisierte. Zweimal Olympia-Gold sowie 13 WM-Titel sprechen für die unumstrittenen Fähigkeiten des 32-Jährigen. Er gewann alles, was man im Langlauf gewinnen kann, seit er 1995 sein Debüt im Weltcup gab. 20 Einzel-Weltcup-Erfolge stehen in seiner Chronik, die Gesamtweltcup-Siege 2010 und 2013. Wenn Northug am Start war, galt er als Mitfavorit. „Es war ein Abenteuer. Ich hatte den Traum, als ich ein kleiner Bub war, ein guter Skiläufer zu sein. Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe“, sagte er im Rückblick.