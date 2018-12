Ungeborenes Baby bekam im Mutterleib Stent!

Der kleine Jan war von Beginn an ein Sorgenkind. Sein Zwilling starb gleich am Anfang der Schwangerschaft, zersetzte sich im Mutterleib. In der 19. Woche erfuhr Mutter Christine Raffelsberger (32) aus Pinsdorf, dass nur die rechte Herzklappe von Jan funktioniert: „Im Salzburger Spital haben sie ihm nur noch zwei Wochen gegeben“. Ihr Ungeborenes litt am Hypoplastischen Linksherzsyndrom.