„Die globale Erwärmung kann man nicht leugnen“

Ernährung umstellen

Doch was können wir als Einzelner, in unseren Familien tun? „Als ersten Schritt die Ernährung umstellen“, erklärt Kromp-Kolb. Ihr Tipp: „Mehr Gemüse und Getreide, weniger Fleisch und Milchprodukten. Wiederkäuer haben eine hohe Methanausgasung, und um Futtermittel zu erzeugen werden mit hohem Energiebedarf Düngemittel erzeugt und die Regenwälder für den Anbau abgeholzt.“ Ein weiterer wichtiger Schritt: „Das Auto öfter mal stehen lassen, mit dem Rad fahren, zu Fuß gehen oder die Öffis nehmen - das ist natürlich in der Stadt einfacher als am Land. Mit beiden Schritten tut man nicht nur was für die Umwelt, sondern lebt auch gesünder.“