Erstes Budget trägt soziale Handschrift

Heute und morgen wird Landesrat Hans Peter Doskozil sein erstes Budget präsentieren. Es soll die Sicherheit und den Zusammenhalt des Landes sichern. So fließen in die Bereichen Soziales und Wohnbau 357,6 Millionen, in Bildung und Kinderbetreuung 277,2 Millionen und in Gesundheit, Pflege und Spitalswesen 116,8 Millionen Euro.