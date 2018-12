So schnell haben Sie noch nie abgenommen!

Das Beste an dieser Art von Training ist, dass Sie in relativ kurzer Zeit sehr viele Kalorien verbrennen. Bereits eine halbe Stunde am Tag reicht aus, um den Stoffwechsel ordentlich in Schwung zu bringen. Durch den Wechsel von schnellem und langsamem Atmen wird auch die Lunge gut trainiert. Gleichzeitig erhöht das Intervalltraining die Ausschüttung von Wachstumshormonen, die für den Muskelaufbau wichtig sind.