Hui! So nackt kam Kendall zu den Fashion Awards

„Diese Frau ist unglaublich“

Die „Designerin des Jahres“ Clare Waight-Keller wandte sich in ihrer Dankesrede an Herzogin Meghan und erklärte: „Diese Frau ist so unglaublich. Ich habe Meghan auf so vielen verschiedenen Ebenen kennengelernt. Jemanden zu haben, der dir in so einem privaten Moment seines Lebens vertraut ... Ich kann dir nicht genug danken, es war der allerschönste Moment.“