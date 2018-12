250 Millionen Euro fließen in Weiterbetrieb

Obwohl die Kritik an den Risiken, die von dem altersschwachen Meiler im Erdbeben-Risikogebiet ausgehen, nicht verhallt, halten Kroatien und Slowenien am Weiterbetrieb des AKW fest. Seit 1981 liefert der Reaktor an der Save Strom. „5,5 Terawattstunden werden es 2018 sein“, kündigt Stanislav Rožman, Direktor des Betreibers Nuklearna elektrarna Krško (NEK) bei einem Lokalaugenschein an.