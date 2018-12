Marion Maruska neue Fed-Cup-Kapitänin im ÖTV

„Ich weiß, was es heißt, als Einzelsportlerin in einer Mannschaft für sein Land anzutreten. Dieses Wissen möchte ich an unsere jungen Spielerinnen weitergeben und sie dabei unterstützen, ihre beste Leistung für das Team abzurufen“, so Maruska. Der Aufstieg werde allerdings „enorm schwer, denn die meisten Nationen haben im Gegensatz zu uns Doppelspezialistinnen“. Die bestplatzierte ÖTV-Spielerin in der Weltrangliste ist aktuell Barbara Haas als 218. vor Julia Grabher (244.).