Salzburger Jagdgesetz neu: Alte Jagdgatter bleiben

Der VGT hält das für Tierquälerei, die große Zahl an Tieren im Gatter schade zudem dem Ökosystem. Die Kampagnen des Vereins haben mittlerweile zu zahlreichen Gerichtsprozessen geführt. „Wir können der Novelle durchaus positive Seiten abgewinnen“, sagte VGT-Obmann Martin Balluch am Freitag zur APA. „Wir fordern aber etliche Nahbesserungen.“ So dürfen Wildschweine weiterhin im Jagdgatter bejagt werden. „Salzburg wird damit nach Ende der langen Übergangsfrist in Niederösterreich ab 2029 das einzige Bundesland sein, in dem es kein Jagdgatterverbot gibt.“