WM-Dritte Plank in Shanghai im Weltturnier-Finale

Die Vorarlbergerin musste am Freitag in fünf Kämpfen nur einen Gegentreffer hinnehmen und bezwang im Halbfinale des Serie A-Events die Französin Sophia Bouderbane mit 1:0. Im Endkampf der Klasse bis 50 kg wartet am Sonntag die Türkin Gülsen Demirtürk auf Plank.