Schmuck von 80-Jähriger auf Schwarzmarkt verkauft

Ein Einbruch fällt in der Flut der täglichen Meldungen kaum mehr auf. Am Landesgericht zeigte sich am Freitag aber, was so eine Straftat für ein Opfer bedeuten kann. Eine Tirolerin (80) verlor den Familienschmuck im Wert von fast 22.000 Euro - ohne Aussicht ihn jemals wiederzusehen. Ein Ungar (40) muss in Haft.