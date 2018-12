Klimawandel: Ein Engpass bei Christbäumen droht

Schon bald werden in knapp 2,6 Millionen Haushalten in Österreich wieder Christbäume geschmückt. Durch den Klimawandel haben die Christbaum-Bauern aber zunehmend mit Ausfällen bei Jungpflanzen zu kämpfen. Europaweite Engpässe in einigen Jahren seien denkbar, hieß es am Freitag von der Landwirtschaftskammer Steiermark in Graz.